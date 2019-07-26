Росія активно втручалася у вибори 2016 року – доповідь Сенату США

Комітет Сенату США з розвідки оприлюднив 25 липня доповідь про втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році.

Доповідь Сенату, як і звіт спецпрокурора Роберта Мюллера, містить висновок, що втручання Росії у внутрішньополітичні процеси США в 2016 році не є ізольованим явищем і що Кремль продовжує свою підривну діяльність і зараз, маючи на меті вплив на президентські вибори 2020 року.

У сенатській доповіді увага зосереджена на зусиллях Москви зі зламу комп’ютерних систем Демократичної партії, кампанії дезінформації в соціальних мережах з тим, щоб посіяти розбрат серед американських виборців, а також на аналізі безпеки комп’ютерної інфраструктури виборчої системи на рівні штатів.

Сенатський комітет і Міністерство національної безпеки дійшли висновку, що російські хакери проникли в виборчі системи 21 штату, проте доказів маніпулювання результатами виборів у цих штатах розслідування не виявили.

У доповіді наголошується, що Москва скористалася непідготовленістю відповідних служб на рівні штатів. Спецслужбам США рекомендується приділяти особливу увагу відстеженню потенційних кібератак, а міністерство національної безпеки має забезпечити надійний зв’язок між структурами федерального уряду і штатів. Серед рекомендацій також заміна в багатьох штатах технічно застарілих систем голосування, які більш уразливі для кібератак.

Серед інших рекомендацій Комітету з розвідки – додаткове фінансування заходів безпеки, якщо виділених на це 380 мільйонів доларів виявиться недостатньо.