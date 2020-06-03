Денісова закликала світ тиснути на Росію, щоб зупинити геноцид кримськотатарського народу

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що «Росія продовжує геноцид кримськотатарського народу», і закликала міжнародну спільноту тиснути на Москву.

«Країна-агресор продовжує геноцид кримськотатарського народу – здійснюються незаконні обшуки їхніх домівок, а політв’язнів утримують у нелюдських умовах у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Метою обшуків є лише одне – будь-якою ціною зламати опір кримчан», – написала омбудсмен у фейсбуці.

«Закликаю міжнародну спільноту об’єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим! Тільки разом ми можемо зупинити геноцид кримськотатарського народу», – наголосила Денісова.

Вона також звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме забезпечити їм належні умови тримання і сприяти наданню необхідної медичної допомоги, відповідно до міжнародних стандартів поводження з ув’язненими.

2 червня в селі Курське Білогірського району Криму пройшов обшук в будинку кримських татар. Шейді Асанова розповіла, що силовики шукали документи або предмети, пов’язані з «кримінальною справою» щодо її сина. За її словами, ФСБ стверджували, що син перебуває в батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Міністерство закордонних справ засудило обшук в будинку кримських татар. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження через обшук.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».