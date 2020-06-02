У Криму відбувся обшук у будинку кримських татар – активісти

В анексованому Росією Криму відбувся обшук у будинку кримських татар, повідомила організація «Кримська солідарність».

Активісти розповіли, що в будинку живе Шейде Асанова 1955 року народження. За її словами, російські силовики повідомили, що шукають документи чи предмети, пов’язані з кримінальним провадженням, де фігурантом є її син Рустем Асанов. Він з 2016 року живе на підконтрольній Україні території.

«Я думала, що трапилося щось з моєї літньою мамою. Відразу відкрила двері. «Зброя, символіка загону Номана Челебіджихана є?» Я їм сказала: «Дивіться, будь ласка. У мене нічого немає». Оглянули будинок і написали, що під час обшуку нічого не виявлено і пішли. Від свідчень я відмовилася», – розповіла Шейде Асанова.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».