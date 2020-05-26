Свідками при обшуку у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» були студенти – адвокат

Під час засідання у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» 25 травня в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону допитали свідків, які були присутні під час обшуку в будинку Арсена Абхаїрова. Як повідомила проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджі, троє свідків – це студенти Сімферопольського політехнічного коледжу.

«З трьох свідків, які були присутні на обшуку, виявилося, що в протокол були внесені тільки двоє. Як з’ясувалося, всі вони вчаться в одному коледжі, і їм надійшла ось така пропозиція від керівництва коледжу – взяти участь в обшуку. Ми з’ясували, що вони пропустили практику з дозволу керівництва навчального закладу. Виходить, якщо ти поїхав на обшук, керівництво твого навчального закладу заохочує тебе до цього. Сторона захисту вважає, що це особи, які були використані силовими структурами за допомогою ресурсу коледжу», – стверджує адвокат.

Також Ліля Гемеджі повідомила, що залучення студентів свідками (понятими) під час обшуків у Криму – постійна практика.

«Наприклад, у справі першої сімферопольської групи точно так само залучалися студенти, тільки фізкультурного коледжу», – розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 10 червня.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва по суті.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».