Суд у «справі» красногвардійської групи «Хізб ут-Тахрір» перенесли на 10 червня

У понеділок, 25 травня, Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону переніс засідання у «справі» червоногвардійської групи «Хізб ут-Тахрір» на 10 червня. Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Суд ставить на вирішення клопотання про продовження роботи і допит ще одного свідка. Держобвинувач не заперечує, захист просить відкласти. Суд погоджується перенести на 10 ранку 10 червня 2020 року», – мовиться у повідомленні.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва по суті.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».