У Росії стартує черговий судовий процес над кримчанами

У четвер, 9 січня, призначене попереднє засідання Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону, який починає розглядати по суті чергову «справц Хізб ут-Тахрір» (Красногвардійська група). У справі фігурують троє кримчан, яких звинувачують у тероризмі.

«Моєму підзахисному Емірусеїнову Рустему загрожує довічне позбавлення волі. Арсену Абхаїрову і Ескендеру Абдулганієву до 20 років позбавлення волі! Рустем виходив з плакатом «Мусульмани не терористи» і його сьогодні звинувачують в тероризмі!» – написав адвокат Еміль Курбедінов у «Фейсбуці».

Адвокат Едем Семедляєв повідомляв, що фігуранти справи будуть брати участь в засіданні по відеозв’язку з Сімферополя.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».