Фігурант бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» вдруге зустрічає день народження в СІЗО

Житель Бахчисарая, фігурант бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Мемет Бєлялов вдруге зустрічає день народження в СІЗО. Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», Бєлялову виповнився 31 рік.

«Наш енергійний, цілеспрямований, комунікабельний співвітчизник з 11 жовтня 2017 року необґрунтовано перебуває в неволі, позбавлений родини, суспільства і народу. У нього щойно почалося сімейне життя, первісток-син Алі, мрії і плани миттєво перетворилися в далеку, недосяжну реальність. Одного ранку, обшук – і людина, яка спокійно жила, навчалася, працювала, вмить стає «злочинцем», – мовиться в повідомленні.

У «Кримській солідарності» зазначили, що Бєлялов на одному з останніх засідань суду в російському Ростові-на-Дону сказав: «Мусульмани не мають нічого спільного з тероризмом».

«І це думка не тільки його – це думка всіх політв’язнів, наших одновірців, це думка всього нашого народу», – зазначає громадське об'єднання.

«Від імені громадського об’єднання «Кримська солідарність» бажаємо батькам Мемета Бєлялова, його дружині і маленькому синові Алі якнайшвидшу зустріч із рідною людиною. Бажаємо всім нашим співвітчизникам міцного іману (віри) і благого повернення додому», – йдеться в повідомленні.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».