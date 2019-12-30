У СІЗО Сімферополя не надають допомогу кримськотатарському активісту, який пережив напад – адвокат

Активісту громадського об'єднання «Кримська солідарність», фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Шабану Умерову, який пережив серйозний напад у СІЗО, досі не надали медичну допомогу. Про це повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, який 30 грудня відвідав Умерова.

«Мені вдалося побачитися в слідчому ізоляторі з Шабаном Умеровим. Мета мого візиту була, вчергове, дізнатися, чи надається йому медична допомога. Наразі медична допомога, з моменту мого останнього візиту і моїх заяв, йому більше не надавалася», – сказав Шейхмамбетов.

За його словами, щодо Умерова була проведена прокурорська перевірка. З Умеровим розмовляв російський прокурор. Активіст розповів йому про ті проблеми, з якими він зіштовхується в питанні медичної допомоги.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом йому буде надана належна медична допомога, оскільки людина вже немолода, має низку захворювань. У разі ненадання такої допомоги з'являється ризик якогось критичного погіршення. Тому, щоб цього не допустити, ми, зі свого боку, звертаємося до відповідних органів, Шабан Умеров теж на своєму рівні звертається за допомогою до медсанчастини СІЗО», – розповів адвокат.

Адвокат Шейхмамбетов раніше повідомляв, що Умерову не надають медичну допомогу.

На початку грудня у Шабана Умерова стався напад у СІЗО Сімферополя. Його адвокат надіслав заяви на ім'я начальника медсанчастини й адміністрації СІЗО, щоб вони вжили відповідних заходів і надали Умерову медичну допомогу.

Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів. Серед них був і Шабан Умеров. Його підозрюють в участі у забороненій в Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадських журналістів у Криму викликають «подив».