Суд у Росії продовжив арешт фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону продовжив на пів року арешт фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Едем Семедляєв, таким чином, Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв перебуватимуть у СІЗО до 13 червня 2020 року.

«Арешт продовжили на пів року. Так часто буває, коли йде підготовка до слухань по суті і суд має право продовжувати на такі терміни», – зазначив адвокат.

Він додав, що фігурантів красногвардійської справи готують до етапу в Ростов-на-Дону.

Самі фігуранти справи брали участь у засіданні через відеоконференцзв’язок із СІЗО Сімферополя.

«На 9 січня 2020 року призначено попереднє слухання у цій справі, вони теж братимуть участь через ВКС із Сімферополя, потім, думаю, почнеться етап. За часом цей процес може зайняти від трьох днів до декількох місяців», – пояснив адвокат.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».