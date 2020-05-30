У Європі критикують скасування Вашингтоном винятків із санкцій щодо Ірану

Три європейські країни, що є сторонами «ядерної угоди» з Іраном, – Велика Британія, Німеччина і Франція, – розкритикували рішення США, які свого часу односторонньо вийшли з цієї угоди, скасувати винятки зі своїх санкцій для компаній із країн, що далі дотримуються угоди.

«Ми глибоко шкодуємо з приводу рішення США зупинити три винятки, що стосувалися визначальних ядерних проєктів в Ірані, визначених ядерною угодою», – мовиться у спільній заяві трьох країн.

«Ці проєкти, схвалені резолюцією Ради безпеки ООН 2231, були в інтересах нерозповсюдження ядерної зброї для всіх країн і давали міжнародній спільноті гарантії виключно мирної і безпечної природи ядерної діяльності Ірану», – наголошено в заяві.

Згадані винятки з санкцій США проти Тегерану, повернутих після виходу Вашингтону з угоди, давали можливість європейським, а також китайським і російським компаніям, серед іншого, продовжувати перебудову атомного реактора на важкій воді в місті Араці на заході Ірану, щоб його не можна було використати з метою здобуття ядерної зброї. Інші два проєкти стосувалися надання Іранові збагаченого ядерного палива для його дослідного реактора в Тегерані, щоб йому не було потреби збагачувати уран самостійно, і вивезення з країни використаного ядерного палива і відходів. Тепер компанії, які беруть участь у цих проєктах, мають згорнути її протягом 60 днів або потрапити під санкції.

У Тегерані речник МЗС Ірану Аббас Мусаві теж засудив рішення США, назвавши його «кричущим порушенням резолюції 2231 і Статуту ООН». За його словами, Іран готовий «вжити юридичних заходів і діяти відповідним чином», якщо крок США піде на шкоду правам Ірану в ядерній галузі».

Це рішення США вже критикувала й Росія. Як заявляла 28 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова, воно означає, що «дії Вашингтону стають усе більш небезпечними і непередбачуваними».

Вашингтон заявив про своє рішення 27 травня: як сказав тоді державний секретар Майк Помпео, порушення Іраном деяких зобов’язань за ядерною угодою не виправдовують подальшого продовження винятків із санкцій.

«Ядерний шантаж режиму (в Тегерані – ред.) призведе до збільшення тиску на Іран і ще більше ізолює цей режим від міжнародної спільноти», – заявив він.

Експерти звертали увагу, що ці винятки давали світовій спільноті важливу можливість стежити за дозволеною ядерною діяльністю і дослідженням Ірану в законних цивільних цілях, таких, як медицина.

США вийшли з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном 2018 року за рішенням президента Дональда Трампа і відновили чинність своїх санкцій проти Тегерану, а також додали деякі нові. У відповідь Іран, звинувативши інші країни, які залишилися сторонами угоди, в недостатньому захисті його інтересів від тиску США, демонстративно порушив деякі свої зобов’язання за угодою, заявивши, що повернеться до повного дотримання угоди, коли це зроблять і США.