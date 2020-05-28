США зупиняють скасування санкцій щодо цивільної ядерної програми Ірану

США вирішили покінчити зі скасуванням санкцій, які дозволяють російським, китайським і європейським фірмам здійснювати цивільну ядерну співпрацю з Іраном. Як повідомив 27 травня держсекретар США Майк Помпео, це призведе до «посилення тиску на Іран та подальшої ізоляції режиму від міжнародної спільноти».

Припинення скасування «цивільно-ядерного співробітництва» поширюється на міжнародну роботу на заводі важкої води Арак, на поставку збагаченого урану для дослідницького реактора в Тегерані і на вивіз відпрацьованого палива реактора. Компанії, задіяні на цих об’єктах, тепер мають 60 днів, щоб припинити свою діяльність, інакше їх очікують санкції. Але Адміністрація американського президента продовжить на 90 днів виняток для міжнародних проєктів на АЕС в Бушері, щоб гарантувати безпеку операцій на об’єкті.

В Адміністрації Дональда Трампа і республіканці в Конгресі переконані, що винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану дозволяють Тегерану отримувати доступ до технологій, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

Водночас фахівці в контексті скасування винятків із санкцій щодо Ірану кажуть, що завдяки цим виняткам міжнародні експерти мали мали можливість оцінити ядерну діяльність Тегерана, а наукові дослідження в цій частині ядерної діяльності були призначені для законних цивільних цілей, таких як медицина.

Аналітики не виключають, що таке рішення США може посилити напруженість у відносинах з іншими сторонами, які підписали ядерну угоду з Іраном в 2015 році, і які намагалися її врятувати, в той час, як Вашингтон вийшов з угоди і періодично запроваджує жорсткі санкції щодо Тегерана.