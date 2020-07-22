Волкер: у США з’явився потужний тиск щодо додаткових санкцій проти Росії

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер розказав у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ, що в Сполучених штатах посилився тиск щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Зокрема, зазначив Волкер, на це вплинула й інформація, щодо можливої причетності Росії до вбивства американських військових в Афганістані.

«У США це нині дуже гостре питання. Люди бачать російську агресію, і не лише проти України, а й проти Заходу – Америки, Великобританії. Вбивства в Німеччині та Англії… Як результат – у США з’явився потужний тиск щодо додаткових санкцій проти Росії. Гадаю, це питання знову постане в Конгресі, бо тиск постійно збільшується. Те, що Росія платила людям за вбивство американських солдатів в Афганістані — не дивно. Дивно те, що все це було настільки нахабно і відверто. Їхні дії просто шокували людей. І, як ви вже зазначили, це посилило заклики до додаткових санкцій», – зазначив він.

Американські газети з посиланням на джерела в американських розвідслужбах писали про те, що російська військова розвідка (ГРУ) запропонувала талібам винагороди за вбивства американців і військовослужбовців інших країн з міжнародного контингенту в Афганістані. За даними Washington Post, американські аналітики вважають, що жертвами оплачених Росією атак могли стати кілька американських військовослужбовців.

Російські офіційні представники категорично відкидають подібні звинувачення.

У середу, 1 липня, до Сенату США внесли перший законопроєкт, який передбачає санкції проти російських громадян, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів у Афганістані, якщо з’являться докази таких дій Росії. Одним з об'єктів санкцій стане президент Росії Володимир Путін.

Повну версію інтерв'ю з Куртом Волкером дивіться в програмі Крим.Реалії ТБ на ютубі Радіо Свобода у суботу 25 липня.