Американський генерал: немає даних про загибель солдатів США через оплачені Росією атаки

Глава Центрального командування ЗС США, генерал Френк Маккензі підтвердив, що американська розвідка дійшла висновку, що Росія запропонувала талібам винагороди за вбивство військових з міжнародного контингенту в Афганістані. Проте, заявив Маккензі, немає доказів того, що в результаті таких атак було вбито американських військових.

Маккензі наголосив, що добре знайомий з розвідданними. Він вважає їх «тривожними», але не виявив «причинно-наслідкового зв’язку».

Водночас військовий підкреслив негативну роль, яку Росія відіграє в регіоні. Москва, сказав генерал Маккензі, протягом багатьох років поставляла талібам зброю і підтримувала їх фінансово. «Ми повинні пам’ятати, що росіяни не є нашими друзями. Вони не бажають нам добра, і ми повинні пам’ятати про це постійно, коли ми оцінюємо розвіддані», – заявив генерал під час розмови з журналістами.

В останні тижні американські газети з посиланням на джерела в американських розвідслужбах писали про те, що російська військова розвідка (ГРУ) запропонувала талібам винагороди за вбивства американців і військовослужбовців інших країн з міжнародного контингенту в Афганістані. За даними Washington Post, американські аналітики вважають, що жертвами оплачених Росією атак могли стати кілька американських військовослужбовців.

Російські офіційні представники категорично відкидають подібні звинувачення.

У середу, 1 липня, до Сенату США внесли перший законопроєкт, який передбачає санкції проти російських громадян, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів у Афганістані, якщо з’являться докази таких дій Росії. Одним з об'єктів санкцій стане президент Росії Володимир Путін.