До Сенату США внесли законопроєкт про санкції проти Путіна

У середу, 1 липня, до Сенату США внесли перший законопроєкт, який передбачає санкції проти російських громадян, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів у Афганістані, якщо з’являться докази таких дій Росії. Одним з об'єктів санкцій стане президент Росії Володимир Путін.

Законопроєкт у вигляді поправки до щорічного Акту про оборонні витрати, внесений впливовим сенатором-демократом Робертом Менендес. Згідно з проєктом, після отримання звіту американської розвідки з підтвердженням причетності керівництва Росії або підзвітних йому служб про виплату грошей за атаки на військовослужбовців з міжнародного контингенту в Афганістані, президент США повинен буде ввести санкції проти президента Путіна, міністра оборони Росії Шойгу і інших російських офіційних осіб, що мають відношення до цих винагород. Пропонується заморозити американські активи цих людей і організацій, заборона на їх вїїзд до Сполучених Штатів. Об’єктами додаткових санкцій можуть також стати близькі до Володимира Путіна олігархи, російські політичні діячі та члени їх сімей.

У заяві сенатора Менедеса йдеться про те, що мета його ініціативи – змусити Росію розплачуватися за свої дії.

Поки невідомо, чи отримає цей законопроект достатню підтримку законодавців, але кілька чільних членів Конгресу в останні дні виступили з закликами до президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти Кремля, якщо повідомлення про те, що Росія оплачувала атаки на американських солдатів в Афганістані підтвердяться.

У середу спікер Палати представників Ненсі Пелосі в інтерв’ю телекомпанії MSNBC закликала запровадити санкції невідкладно: «Ми повинні ввести санкції проти Росії, і ми повинні зробити це зараз».

Тиск на Трампа посилився після публікацій, перша з яких з’явилася в The New York Times. Газета посилалася на кілька неназваних джерел, знайомих із ситуацією.

У повідомленні йшлося про те, що виплати бойовикам за вбивства солдатів міжнародної коаліції здійснювалися в період, коли США і представники талібів вели переговори по врегулювання конфлікту в Афганістані.

Трамп спочатку стверджував, що спецслужби його не інформували з цьому приводу. Представник Трампа відзначала, що серед співробітників розвідки не було впевненості в тому, що всі ці відомості про винагороди правдиві.

30 червня прессекретар Білого дому Кейлі Макінені заявила, що Трамп не був проінформований «особисто» про ситуацію. Чи отримував президент будь-яку письмову доповідь про ситуацію, речниця не уточнила. У статті The New York Times з цього приводу вказувалося, що Трампу в другій половині лютого чиновники надали свої висновки в письмовому вигляді.

Зараз демократи, а також деякі республіканці ставлять питання, чи читав президент цей звіт. І якщо він з ним ознайомився, то чому не було жорсткої реакції з його боку.

За відомостями журналістів, американцям вдалося перехопити інформацію, яка свідчить про великі перекази коштів талібам із рахунків, контрольованих російською військовою розвідкою (ГРУ). Були й інші свідчення, зазначає The New York Times.

Росія і представники талібів заперечують існування будь-яких схем винагород за вбивства американських військовослужбовців.