Росія в Криму розгорнула військові штаби, які може використати в «активній фазі бойових дій» – РНБО

Російська окупаційна влада підготувала в анексованому Криму свої військові штаби і мобілізаційну базу, які можуть бути використані в «активній фазі бойових дій», заявив в інтерв’ю проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.

«Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії», – заявив Кривонос.

При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких загроз.

«Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання і підготовку з протидії», – сказав він.

Заступник секретаря РНБО вважає, що Росія може почати нову фазу агресії проти України в будь-який момент і з будь-якої ділянки кордону, в тому числі і з анексованого Криму.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі ЗС України дії російських військових у Криму називають незаконними.

17-21 липня цього року Росія влаштувала раптові масштабні військові навчання. Ряд експертів і політиків висловили думку, що під приводом цих навчань Росія може піти в наступ в бік України, в тому числі з території анексованого Криму. Цю інформацію спростував прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Керівництво українського Міноборони заявило, що наразі немає ознак підготовки Росії до активних бойових дій поблизу анексованого Криму.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.