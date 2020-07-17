Путін оголосив раптову перевірку військ

За наказом президента Росії Володимира Путіна у збройних силах країни почали масштабну раптову перевірку. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє агентство «Интерфакс».

«Раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів почалася у Росії відповідно до рішення Верховного головнокомандувача Збройними силами РФ», – заявив Шойгу.

За словами міністра, перевірка має на меті забезпечити військову безпеку на південному заході Росії, де «зберігаються серйозні загрози терористичного характеру».

Також таким чином російські військові будуть готуватися до навчань «Кавказ-2020».