Міноборони Росії почало бойові навчання в анексованому Криму

В анексованому Криму стартувало двостороннє батальйонне тактичне навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, повідомляє російське Міноборони.

«Військовослужбовці по черзі виконають завдання в наступі, обороні і при переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітує сили умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії уточнили, що до навчань залучили близько 500 військовослужбовців і більше ніж 70 одиниць техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

Україна раніше неодноразово засуджувала і називала незаконним проведення військових навчань на анексованому півострові.

Напередодні командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що зараз у ЗСУ не бачать безпосередньої загрози вторгнення військ Росії на територію України, зокрема, на Таврійському напрямку – з боку окупованого Криму. Але, за його словами, в ЗСУ «відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, в тому числі, і на Таврійському напрямку».