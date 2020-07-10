Командувач ОС розповів, скільки в окупованому Криму російських військових

В анексованому Криму перебувають 32,5 тисячі російських військових. Цю інформацію підтвердив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі ток-шоу «Право на владу» 9 липня на телеканалі 1+1.

Зокрема, Наєв підтвердив інформацію, озвучену ведучою, щодо кількості російських військових та військової техніки на півострові: 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 гелікоптери, 63 літака, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців.

«Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисяч осіб. Йдеться про весь склад на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону», – уточнив Наєв.

Він нагадав, що Україна посилила розвідку в кримському напрямку і додав, що загрози наступу з окупованого Криму на Херсонщину наразі немає.

Раніше Наєв заявляв, що нині немає безпосередньої загрози вторгнення військ Росії на територію України, зокрема, на Таврійському напрямку – з боку окупованого Криму.

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