Міністр оборони: немає ознак підготовки Росії до активних бойових дій поблизу Криму

Наразі немає ознак підготовки Росії до активних бойових дій поблизу анексованого Росією Криму, заявив міністр оборони Андрій Таран у Верховній Раді.

«На цей час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим, не виявлено. На пів острові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань», – сказав Таран.

Водночас він запевнив, що Україна створює умови, спрямовані на попередження загострення ситуації.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.