Польща оштрафувала «Газпром» на 57 мільйонів євро через відмову від співпраці в розслідуванні щодо «Північного потоку-2»

Польське Управління з конкуренції та захисту прав споживачів зобов’язало російську компанію «Газпром» сплатити штраф на суму 213 мільйонів злотих (близько 57 мільйонів доларів), повідомляє Reuters.

Російська компанія оштрафована за відмову від співпраці в антимонопольному розслідуванні, пов’язаному з газопроводом «Північний потік-2».

Польський регулятор вважає, що цей газопровід, призначений для експорту російського газу, зміцнить і так панівне становище «Газпрому» на європейському ринку, що загрожує енергетичній безпеці Євросоюзу.

Розслідування щодо «Північного потоку-2» триває в Польщі вже кілька років. У 2019 Управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оштрафувало одного з учасників проєкту, компанію Engie, на 40 мільйонів євро також за відмову надати документи та іншу необхідну для розслідування інформацію.

Проти будівництва «Північного потоку-2» виступають США, на учасників проєкту поширюються американські санкції.