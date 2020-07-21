США: Палата представників схвалила нові санкції проти «Північного потоку-2», черга за Сенатом і Трампом

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів 20 липня схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетниз до будівництва російського газопроводу «Північного потоку-2».

Палата представників, в якій більшість має Демократична партія, схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону. Відтак її мають розглянути в Сенаті, після чого зміни має підписати президент Дональд Трамп.

«Росія намагається побудувати газогін «Північний потік-2», аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії... Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу (президента Росії Володимира – ред.) Путіна», – заявив у Твітері член Палати представників, республіканець Стів Вомак.

Росія раніше вже звинувачувала США у застосуванні санкцій як інструменту збільшення власного експорту енергоносіїв.

Проєкт «Північний потік-2» готовий вже на понад 90%. Він складається з двох паралельних газогонів довжиною в 1 230 кілометрів, які пролягають дном Балтійського моря до Європи.

15 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». За його словами, Державний департамент вніс відповідні зміни до Акту «Про протидію опонентам Америки через санкції», включивши до них також і ці два російські енергетичні проєкти.

Читайте також: У «Нафтогазі» відреагували на нові санкції, які США анонсує проти «Північного потоку-2»​

Уряди України, США, Польщі і країн Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

Росія планує добудувати цей газогін наприкінці 2020 року. Разом із іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, близько 3% від усього ВВП держави, пояснюють експерти.

Проєкт «Північний потік-2» після добудови другої лінії газогону зможе забезпечити транзит до ЄС 55 мільярдів кубометрів російського газу на рік.

США заявили, що розглядають будь-які кроки, щоб припинити російський газотранспортний проєкт, бо він загрожує національній безпеці країн Європи, які є союзниками Сполучених Штатів.