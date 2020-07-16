«Дивлячись в очі Путіну»: Вітренко прокоментував завершення роботи в «Нафтогазі»

Виконавчий директор компанії «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко 16 липня повідомив про останній день роботи на своїй посаді.

«Мені видається більш правильним оцінювати не людей, а дії. Саме тому дякую за дії на користь нашої спільної справи усім українцям, громадянському суспільству, журналістам, парламентарям та урядовцям, нашим міжнародним партнерам та колегам по групі компаній «Нафтогаз», – написав експосадовець.

Наостанок він згадав про результати своєї роботи в «Нафтогазі» та побажав керівництву компанії та українській владі «достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України».

Крім того, Вітренко оприлюднив посилання на сторінку з матеріалами про його роботу.

«Це в тому числі мій внесок у протидію фейкам та російській пропаганді, а також допомога журналістам і дослідникам. На цьому сайті я сьогодні публікую мультимедійну історію «Дивлячись в очі Путіну: інсайдерські уроки визначної перемоги». Вона певним чином підсумовує мої результати роботи в «Нафтогазі» і рекомендації на майбутнє», – додав він.

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13 травня Юрій Вітренко повідомив, що його попередили про скорочення його посади і звільнення через два місяці.

На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».