«Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення, підніме для промспоживачів

Компанія «Нафтогаз України» в червні знизила ціни на газ для населення й виробників тепла, а з липня підвищить ціни на газ для промислових споживачів.

Як повідомили в компанії, в червні гуртова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла й інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,14 гривень за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 6 відсотків менше порівняно з травнем.

Загалом із початку року ціна ПСО знизилась на 54 відсотки, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 61 відсотка, додали в компанії.

При цьому аналітики «Нафтогазу» зазначають, що темпи падіння цін уповільнилися, і саме в червні почала спостерігатися тенденція до відновлення вартості енергоносіїв: ціни на основних європейських хабах зростають із другого тижня червня як для поточного місяця, так і на майбутні періоди.

Водночас, мовиться в повідомленні, внутрішні ціни в Україні залишаються нижчими за імпортний паритет. За прогнозами аналітиків компанії, слабкий попит на газ у світі і високі запаси в Європі й далі тиснутимуть на ціни на ключових ринках газу. Передбачається, що до кінця сезону рівень запасів у підземних сховищах наблизиться до свого максимуму. Це сприятиме припиненню будь-яких ініціатив щодо закачування газу і з урахуванням незначного попиту потягне подальше зниження ціни. Зміна цінових тенденцій можлива ближче до опалювального сезону.

«Ціна газу в Україні зараз визначається формулою, вона не залежить від «Нафтогазу», вона залежить від цін на європейському ринку. Зараз ціна падає, проте ринок має цикл і вона почне зростати раніше чи пізніше, – наводить компанія слова голови правління Андрія Коболєва. – З першого липня ми очікуємо скасування спеціальних обов’язків, які вже не захищають споживачів, проте обмежують їхні права: домогосподарства не можуть обирати ні умови оплати, ні сервіси, ні ціну. До відкриття ринку готові і постачальники, і споживачі. Зміна формату торгівлі газом в роздрібному сегменті суттєво підвищить стандарти обслуговування клієнтів, а конкуренція між постачальниками дасть людям багато опцій по ціні. Сподіваємося, цього тижня уряд оголосить конкурс на постачальника останньої надії (ПОН), і це дозволить відбутися довгоочікуваній лібералізації ринку газу в Україні».

При цьому для промислових споживачів, повідомляє «Нафтогаз», ціни будуть підвищені з 1 липня: мінімальні порівняно з червнем на 9,6 відсотка (до 2975 гривень із 2713 гривень за тисячу кубометрів, без урахування ПДВ і транспортних витрат), максимальні на 8,7 відсотка (до 3459 гривень із 3182 гривень за тисячу кубометрів, без урахування ПДВ і транспортних витрат).

В Україні з 1 жовтня 2015 року скасоване державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і теплокомуненерго для потреб населення. Відтоді «Нафтогаз» постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб’єктам господарювання на ринкових умовах.

При цьому Україна взяла на себе зобов’язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачань газу і побутовим споживачам та забезпечити умови для конкуренції і в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин було продовжено на два місяці – до 1 липня 2020 року.