«Нафтогаз» заявляє про зниження ціни газу для населення у травні

«Нафтогаз України» повідомляє, що в травні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла й інших захищених споживачів, яким НАК постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 гривні за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше порівняно з квітнем, кажуть у компанії.

«Загалом від початку року ціна ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%. Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ. За даними аналітиків НАК «Нафтогаз України», у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть у компанії, в Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, «де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону і теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів».

«Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку», – сказав голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Минулого місяця «Нафтогаз України» повідомляв про зниження ціни газу для населення на 15%.