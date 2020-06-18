Суд у Гаазі може винести рішення щодо кримських активів «Нафтогазу» до кінця року – Зеркаль

Національна компанія «Нафтогаз України» розраховує, що трибунал при Постійній палаті третейського суду у Гаазі до кінця року винесе рішення по її кримських активах, які захопила Росія після анексії півострова. Про це 18 червня розповіла радниця голови правління компанії ​Олена Зеркаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми продовжуємо боротьбу за наші кримські активи. Судовий процес триває, арбітраж вже на стадії, коли він має узвалити рішення, і я думаю, що, попри COVID-19 і спроби росіян перенести всі слухання на довший термін, ми отримаємо це рішення ще до кінця цього року», – сказала вона.

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У лютому 2020 року компанія «Нафтогаз України» та шість компаній групи «Нафтогаз» подали відповідь на зустрічну заяву Росії про розмір збитків у рамках арбітражного виробництва у Гаазі.

В українській компанії уточнили, що в арбітражі щодо кримських активів «Нафтогазу» протистоїть Росія, а не «Газпром», тож він не підпадає під угоду про врегулювання з російським енергетичним монополістом, укладеним у грудні минулого року.​

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України.

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17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював провадження відповідно до угоди між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У 2017 році компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд доларів збитків від втрати активів в результаті анексії Криму. З урахуванням відсотків ця сума становить 8 млрд доларів.

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».