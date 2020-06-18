«Нафтогаз»: арбітраж виніс часткове рішення на користь «Укргазвидобування» у справі проти «Карпатигазу»

Арбітражний інститут торгової палати в Стокгольмі виніс друге часткове рішення у суперечці «Укргазвидобування» з компаніями Misen Enterprises та «Карпатигаз» щодо перерозподілу часток у майні спільної діяльності, повідомляє національна енергетична компанія «Нафтогаз» 18 червня.

За повідомленням, це рішення арбітри ухвалили напередодні, 17 червня за позовною вимогою «Укргазвидобування». Відтак трибунал «суттєво збільшив частку «Укргазвидобування» у спільній діяльності, зменшивши, при цьому частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж в два рази».

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«Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність «Укргазвидобування», яке в свою чергу повинне виплатити суму компенсації «Карпатигаз» та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності», – цитує пресслужба енергетичної компанії генеральну директорку «Укргазвидобування» Олену Кобець.​

Оцінку цього майна мають визначити самі сторони. Якщо вони не зможуть цього зробити, ціну визначить трибунал.

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Як нагадує «Нафтогаз», у першому частковому рішенні арбітраж визначив, що Misen Enterprises порушила договір про спільну діяльність і не повністю внесла свою частку, а компанія «Карпатигаз» не поставила вимірювальні станції, як це передбачав договір.

Це рішення привітав директор «Нафтогазу» Андрій Коболєв, назвавши його «важливою перемогою».

«Спільна діяльність з Misen Enterprises була останньою великою чорною дірою, замаскованою попереднім менеджментом «Укргазвидобування» під «закордонного інвестора». Перемога в цьому арбітражі дозволить нам не тільки поставити крапку в цій історії, але й суттєво зменшити фінансові втрати Групи «Нафтогаз» (зокрема «УГВ») від її створення», – написав Коболєв.

Ще в 2016 році в «Укргазвидобуванні» припустили, що переглядатимуть угоди про спільну діяльність. Це домовленості, за якими частину родовищ державна компанія розробляє спільно з приватними та ділить видобутий газ, прибутки і податковий тягар.

Найбільший приватний видобувник, що працює за угодою про спільну діяльність – підприємство «Карпатигаз», яким володіють офшорні компанії. «Укргазвидобування» ініціювало міжнародні суди проти цієї компанії.