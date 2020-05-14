Зеркаль очолила захист «Нафтогазу» у справах проти Росії

Колишня заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль очолила захист НАК «Нафтогаз України» в міжнародних арбітражах проти «Газпрому», а також у справах проти Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль очолила організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень «Нафтогазу» в спорах з ПАТ «Газпром» та у справах проти Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

У компанії зазначають, що призначення Зеркаль пов’язане з трансформацією структури «Нафтогазу».

«Реалізація цих завдань є природним і логічним продовженням місії, яку я реалізовувала протягом попередніх шести років в Міністерстві закордонних справ, представляючи державу в процесах проти РФ», – прокоментувала Зеркаль своє призначення.

У січні Олену Зеркаль призначили радником голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наприкінці листопада 2019 року повідомила, що написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Пояснюючи намір піти у відставку, Зеркаль заявила, що вважає неприйнятним для себе «запит» про «дружбу з Росією», а останнім аргументом, щоб звільнитися стало її відсторонення від процесів щодо газу. Олена Зеркаль обіцяла, що звільниться після того, як проведе процесуальне слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі.

Олена Зеркаль працювала заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції із серпня 2014 року. Вона представляла позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.