Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступника міністра закордонних справ

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

«Кожен з нас пише «книгу свого життя». Ці книги складаються з глав, розділів та підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки на завершенні глави, яку я писала останні п’ять з половиною років. Ця глава насичена безпрецедентною кількістю подій, різних за характером, змістом та впливом на мене та на світ. Мені пощастило писати цю главу разом з людьми, які були поруч у боротьбі за Гідність та Свободу. Для нас це не просто слова, це принципи нашого життя. Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягала результату. Нам є чим пишатися і є про що розповісти», – написала Зеркаль на сторінці у Facebook.

Олена Зеркаль зазначила, що йде з посади заступника міністра закордонних справ, але залишається дипломатом.

Раніше, пояснюючи намір піти у відставку, Зеркаль заявила, що вважає неприйнятним для себе «запит» про «дружбу з Росією», а останнім аргументом, щоб звільнитися стало її відсторонення від процесів щодо газу. Олена Зеркаль обіцяла, що звільниться після того, як проведе процесуальне слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі.

Олена Зеркаль працювала заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції із серпня 2014 року. Вона представляла позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

21 травня новий президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Одним із його заступників стала Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді». Згодом Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.