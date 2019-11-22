Трибунал вказав у назві справи проти Росії факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів – Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що відсьогодні справа України проти Росії в Арбітражному трибуналі в Гаазі має назву «Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів».

«Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув», – написала Зеркаль на сторінці у Facebook.

Вона також зазначила, що 22 листопада було отримано перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу.

«Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес. Відповідно до розкладу, ми маємо подати свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати та подати його раніше. І від моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції», – додала Зеркаль.

За її словами, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, а промови агентів будуть відкритими.

«Щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Отже, РФ не вдасться приховати факти та свої порушення від широкого загалу та спотворити історію. Звісно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за гідність і свободу треба боротись до кінця», – додала дипломат.

21 листопада в Гаазі відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами у справі про імунітет трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Досягти згоди сторонам не вдалося, вказувала Олена Зеркаль.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.