Ексзаступник міністра Олена Зеркаль стала радницею Коболєва в «Нафтогазі»

Колишня заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, повідомляє пресслужба компанії.

У «Нафтогазі» нагадали, що в МЗС Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу до України в 2014–2016 роках.

«У «Нафтогазі» до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи «Нафтогаз» в АР Крим. Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом у приватному та державному секторі», – ідеться в повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наприкінці листопада 2019 року повідомила, що написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Пояснюючи намір піти у відставку, Зеркаль заявила, що вважає неприйнятним для себе «запит» про «дружбу з Росією», а останнім аргументом, щоб звільнитися стало її відсторонення від процесів щодо газу. Олена Зеркаль обіцяла, що звільниться після того, як проведе процесуальне слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі.

Олена Зеркаль працювала заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції із серпня 2014 року. Вона представляла позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

21 травня новий президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Одним із його заступників стала Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді». Згодом Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.