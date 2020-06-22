Чому в Україні стаються вибухи газу у житлових будинках?

Через вибух у житловому будинку у Києві, який стався 21 червня, загинуло троє людей, доля ще двох залишається невідомою. Вже більше доби рятувальники розбирають завали та шукають зниклих мешканців. Аби укріпити будівлю – встановили спеціальні балки. За словами представників ДСНС, існує ризик обвалу споруди, тож фахівці працюють вручну.

Вибух зруйнував одразу кілька поверхів одного під'їзду, тож без даху над головою опинилися десятки людей. Ще учора мешканців будинку тимчасово відселили в інтернат на Харківському шосе. За словами Кличка, їх забезпечили харчуванням, медикаментами та всім необхідним.

Мешканці, які є працівниками «Укрзалізниці», отримали номери в готелях з фонду перевізника.

За словами очільника столиці, будинок, де стався вибух, найімовірніше доведеться демонтувати, а людям шукати нове житло. Гроші на нього обіцяє виділити влада.

«Половину коштів на житло для них може надати місто, половину – уряд. Прем’єр-міністр підтримав таку пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлових проблем людей, у будинку яких стався вибух. Прем’єр-міністр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави», – сказав Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 22 червня.

Остаточну причину вибуху поки не встановили. Утім ДСНС повідомляє, що попередньо в будинку стався вибух газу. Крім цього в поліції розглядають ще й версію закладання вибухівки.

Самі мешканці розповідали ЗМІ, що за кілька днів до інциденту у будинку працювали газовики, перевіряли лічильники. Це згодом УНІАН підтвердила і представниця «Київгазу» Олена Мічуріна. Утім запевнила, що стан газових мереж був задовільним.

Саме вибух побутового газу у квартирах часто призводить до руйнувань будівель, ушкоджень і навіть смертей людей. Подібні випадки трапляються в Україні чи не щороку.

До прикладу, два роки тому вибух газу у Фастові забрав життя двох людей та зробив непридатним для проживання цілу будівлю. Сімох людей не стало через вибух газу у Миколаєві, шість років тому. Тоді він призвів до руйнування цілого під'їзду із 40 квартир, адже стара будівля не витримала навантаження.

Одним з найжахливіших наслідків вибуху газу в Україні став випадок у Дніпрі, у 2007 році, коли загинуло 23 людини, переважно діти та підлітки. Рік по тому у Євпаторії вибухи газових балонів у підвалі призвели до смерті 27 осіб.

Чому вибухає газ у будинках?

За словами фахівців, в Україні чи не найщільніша мережа газопостачання у всій Європі і до того ж одна із найстаріших. Раніше газопостачання у будинки було під контролем держави, нині – газорозподільних компаній.

Причини вибухів газу можуть бути вкрай різними – від неправильного технічого обслуговування, до людського фактору. Останній трапляється частіше, каже вибухотехнік, заступник завідувача відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Сергій Луценко. За його словами, вибухи газу часто спричиняють люди з психічними розладами, самогубці, люди у стані алкогольного сп'яніння або ж просто неуважні мешканці.

На думку Луценка, щоб уникнути в майбутньому подібних вибухів, з людьми перш за все потрібно проводити роз’яснювальні роботи, а також відрегулювати систему сповіщення про подібні інциденти: «В Європі і США використовують датчики, які реагують на витік газу. Це система, якою можна обладнати нові комплекси, старі за такою системою обладнати майже неможливо».

За словами Луценка, газовий детектор можна придбати і самому, але не кожен може собі це дозволити, адже якісний датчик коштує чимало.

Із тим, що газовий аналізатор можна використовувати як передвісник нещасного випадку, погоджується і шеф-редактор видання «Промислова безпека» Андріан Галач, а також пропонує підвищувати відповідальність комапній-постачальників газу: «Держава має контролювати їхню роботу і стежити за результатами. Можна ввести систему обов'язкового страхування, яке залежатиме від стану обладнання. Чим старіше обладнання – тим вищі тарифи. Це спонукатиме до оновлення відповідних систем».

За словами експертів, можна зменшити застосування газових приладів у домівках, але повністю відмовитися від них Україна не зможе. «Це частково могло би зменшити проблему. Але доки газ буде дешевший за інші джерела енергії, доти люди будуть ним користуватися», – каже Галач. Тим паче це може призвести і до перевантаження електричних мереж в Україні.