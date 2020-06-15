Польща: «Газпром» погодився на нову формулу ціни на газ і поверне переплачені 1,5 мільярда доларів

Провідна нафтогазова компанія Польщі PGNiG повідомила, що уклала з російським газовим монополістом «Газпромом» додаток до раніше укладеного контракту, за яким російська компанія погоджується на змінену формулу ціни на газ відповідно до березневого рішення Стокгольмського арбітражу і до 1 липня поверне польській компанії близько 1,5 мільярда доларів, що їх Польща переплатила за газ у 2014–2020 роках.

За повідомленням польської сторони, додаток до так званого «ямальського контракту» був підписаний електронним способом 5 червня, і до 15 червня сторони обмінялися оригіналами документів із підписами.

«Газпром» наразі не коментував цієї події.

У березні 2020 року PGNiG, власником контрольного пакету акцій якої є держава Польща, перемогла в Стокгольмському арбітражі в арбітражній справі, рішення в якій має обов’язкову силу, проти «Газпрому». Цим рішенням суд наказав російському монополістові змінити формулу ціноутворення для зниження ціни на природний газ, який Росія експортує до Польщі за довготерміновим контрактом, підписаним спершу ще 1996 року і чинним до 2022 року. Минулої осені PGNiG заявляла, що далі не буде продовжувати цей контракт, за яким вона наразі отримує близько двох третин споживаного в країні газу. Надалі країна планує перейти на інші джерела постачання енергоносіїв, зокрема зріджений газ зі США і Близького Сходу, для чого на її балтійському узбережжі вже відкритий термінал для отримання зрідженого газу.

Арбітражне рішення стосується також цін, що їх російська компанія правила в Польщі з 2014 року. Таким чином, від березня польська сторона платить російській менші суми, а російська має повернути кошти, що були переплачені за минулі роки порівняно з попередньою формулою ціни.

Тим часом іще в квітні польська компанія скаржилася, що «Газпром» і попри рішення арбітражу продовжував виставляти їй стару завищену ціну за газ.

У 2014 році Польща почала переговори з «Газпромом» щодо зміни формули ціноутворення на імпорт природного газу, коли ціни на зріджений природний газ змінили ситуацію на глобальних енергетичних ринках. Після кількох років безуспішних переговорів PGNiG подала позов до арбітражного суду проти російської компанії.