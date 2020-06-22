МВС: після вибуху в Києві залишається невідомою доля двох людей

Після вибуху в житловому будинку в Києві залишається невідомою доля двох людей, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«На даний час доля 2-х чоловіків 1976 та 1967 року народження залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб», – заявили у відомстві.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що невідомою залишається доля трьох людей.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. Щонайменше три людини загинули.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.