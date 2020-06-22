Через вибух у Києві 5 людей отримали травми – ДСНС

Через вибух на Позняках у Києві п’ять людей отримали травми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб травмовано», – заявили в ДСНС. У відомстві не уточнили, хто саме отримав травми.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. Щонайменше три людини загинули.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.