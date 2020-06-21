Вибух у Києві: поліція відкрила провадження, розглядають дві версії – МВС

Поліція розглядає дві версії причин вибуху в житловому будинку в Києві, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на голову відомства Арсена Авакова.

«Одна версія – вибух газу, інша – вибуховий пристрій», – йдеться в заяві пресслужби.

За заявою Авакова, вибухотехніки взяли матеріали для експертизи.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.

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МВС також повідомляє про двох загиблих внаслідок вибуху, натомість поліція Києва та ДСНС раніше повідомляли про одного загиблого.

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів.