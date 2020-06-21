Вибух у Києві: дані Національної поліції та поліції міста про кількість загиблих розійшлися

Поліція Києва та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляють про одного загиблого внаслідок вибуху в Дарницькому районі міста, натомість у представників міської влади та Національної поліції інші дані.

«У результаті обвалу перекриттів між поверхами одна людина загинула, трьох осіб деблокували. Пошуки ще трьох мешканців будинку тривають», – зазначає пресслужба столичної поліції.

Натомість голова Національної поліції Ігор Клименко заявив про двох загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку. Пресслужба Національної поліції наразі не змінювала цих даних. Речниця Нацполіції Оксана Блищик пояснила Радіо Свобода, що пресслужба керується даними Клименка.

Про двох загиблих також повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Радіо Свобода наразі не вдалося зв’язатися з пресслужбою ДСНС та поліції Києва для роз’яснення.

Як повідомила журналістка Радіо Свобода з місця подій, з-під завалів дістали тільки одного загиблого.

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух. ДСНС наразі повідомляє про одного загиблого.