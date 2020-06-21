Вибух у Києві: виявили двох загиблих, мешканців будинку відселять – голова Нацполіції

Наразі відомо вже про двох загиблих внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва. Про це журналістам повідомив голова Національної поліції Києва Ігор Клименко.

Він розповів, що вибух стався, за попередніми даними, в районі шостого поверху, причини наразі встановлюються.

«На даний момент, на жаль, дві людини загинули, по всім іншим ми ще з’ясовуємо, тому що тільки після того, як вибухотехніки та представники ДСНС зроблять відповідне заключення, ми зможемо приступити до розбору завалі. На місці міністр внутрішніх справ, начальник ДСНС, керівники київської поліції та представники міста Києва. Ми готуємося до відселення всього будинку, який будемо відселяти, думаю, години через дві», – сказав він.

За словами Клименка, міська влада вже визначила пансіонат для відселення. Коментувати версії вибуху він не став.

«Зараз говорити про якісь версії, тому що вибух відбувся дві години тому і ми ще не провели комплексу експертиз», – зазначив голова Нацполіції.

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух. Раніше ДСНС повідомила про одного виявленого загиблого.