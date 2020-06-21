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21 червня 2020, Київ 11:58
Новини | Події

Київ: у житловому будинку стався вибух – ДСНС

У дев’ятиповерховому житловому будинку в Києві стався вибух, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, подія сталася в Дарницькому районі.

«У дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів. На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції», – йдеться в повідомленні.

Інформації про жертв наразі немає.

Користувачі в соцмережах повідомляють, що в будинку є люди.

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