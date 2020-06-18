«Київавтодор» починає роботи на Повітрофлотському шляхопроводі: рух буде обмежено на місяць

Комунальне підприємство «Київавтодор» 18 червня попереджає про початок протиаварійних робіт на Повітрофлотському шляхопроводі.

За повідомленням, вони почнуться зранку 19 червня.

«На Повітрофлотському шляхопроводі розпочинаємо протиаварійні роботи. Триватимуть вони до 19 липня. Під час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено. Також буде обмежено рух під шляхопроводом на одну смугу у бік Святошину», – йдеться в анонсі підприємства.

За даними «Київавтодору», рух буде обмежено також і під шляхопроводом.

На минулих вихідних рух під Повітрофлотським шляхопроводом вже обмежували рух транспорту для встановлення тимчасових підпірних конструкцій.