Перший тиждень роботи камер на дорогах: скільки порушень, хто рекордсмени та що про це думають водії

«Листи щастя» – так у патрульній поліції називають адміністративні постанови, які отримують порушники правил дорожнього руху. Перші 2400 таких листів відправили водіям вже через три дні після того, як у столиці повноцінно запрацювали камери фото- та відеофіксації на дорогах.

«Мені здається, що стане більше порядку, адже люди все-таки почнуть дотримуватися правил дорожнього руху», – каже водій Олег, повільно рухаючись у заторі. Попереду якраз установлена одна з камер відеофіксації. На запитання про те, чи вплинуло це на його поведінку на дорозі каже:

«Звичайно. Обов’язково [звертаю увагу на місця], де стоять камери. Не хочеться зайвий раз [заплатити] 255 гривень, особисто для мене це дорого».

Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень. В поліції наголошують, що з кожним днем, кількість випадків недотримання правил ПДР знижується.

«Якщо порівняти з попереднім періодом тестування системи, то в деякі дні кількість порушень сягала більше ста тисяч. Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 тисяч, далі менше», – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі вдається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

Які штрафи і як про них дізнатися?

Як пояснив Білошицький, правопорушення, зафіксовані камерами, потрапляють до загального пулу інформації та обробляються інспекторами.

«Якщо [інспектор] пересвідчується, що там все нормально і відповідно, він підписує постанову електронним підписом, яка видруковується і за допомогою «Укрпошти» доставляється до адресата», – розповів правоохоронець.

Поки що камери фіксують лише перевищення швидкості, тож є два типи штрафів.

перевищення швидкості на понад 20 км/год – 255 гривень

перевищення швидкості на понад 50 20 км/год – 510 гривень

В поліції також наголошують, що для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%



«У нас вже є кілька сотень оплат штрафів – це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф», – розповів Білошицький.

МВС запустило спеціальний додаток «Штрафи ПДР». Скачати посилання для Android можна за посиланням, а версію для власників iOS обіцяють розробити вже найближчим часом.

«За допомогою додатку «Штрафи ПДР» можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов», – зазначив заступник міністра МВС Сергій Гончаров.

Деякі водії, однак, ставляться до застосунку з недовірою.

«Я поки не розібрався. Але більшість людей хвилюється за свою конфіденційність, але користуючись цим додатком, ми будемо як на долоні», – вважає водій Віталій.

Рекордсмени порушень

Максимальна дозволена швидкість на кількох ділянках, де встановлені камери, – 110 кілометрів на годину. Водночас система фіксувала перевищення швидкості навіть вдвічі.

Поліція приділяє особливу увагу порушникам, які їздять зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину



«За три дні фіксації ми вже маємо певний пул порушників, які рухаються зі швидкістю 180-190 кілометрів на годину, є рекорди у 208, 210 і навіть 220 кілометрів на годину. Зрозуміло, що ми приділяємо підвищену увагу таким випадкам, тому що це досить зухвалі порушення. Момент отримання і момент контролю сплати штрафів такими порушників для нас навіть має вищий пріоритет», – повідомили у поліції.

Серед рекордсменів правоохоронці виділили навіть моделі автівок, зокрема це BMW, Mercedes i Porsche.

Що далі?

Нині в Києві працює 20 камер фіксації, ще 25 – у Київській області. Повний список камер з дозволеною швидкістю та місцерозташуванням опублікований сайті МВС. Найближчим часом планують встановити ще 220 систем на ключових автомагістралях України в місцях концентрації ДТП. Загалом державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року передбачає установку 643 камер для автомобільних доріг загального користування державного значення. Якщо на дорогах державного значення їх оплачуватимуть з держбюджету, то у містах і ОТГ за кошти місцевих скарбниць.

Наразі система фіксує лише перевищення швидкості, однак її функції розширюватимуть вже цього року. Зокрема, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.