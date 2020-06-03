Запуск системи автофіксації порушень ПДР: встановлено антирекорд швидкості – Геращенко

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксувала антирекорд швидкості на трасі Київ – Харків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Антирекордсменом сьогоднішнього дня став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановлені суспільством обмеження, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км / год по трасі Київ - Харків. Заслужений штраф в 510 гривень буде спрямовано власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву. А може бути і не один», – мовиться у повідомленні.

Геращенко зазначив, що система зафіксувала ще один антирекорд: 11 порушень за день, зроблених одним і тим же водієм.

«Але є і хороша новина. На другий день роботи системи автофіксації кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%», – додав заступник міністра.

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.