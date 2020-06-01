Система автофіксації за перші години роботи у Києві зафіксувала понад 35 тисяч порушень ПДР – МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за перші 17 годин роботи система автофіксації у Києві зафіксувала понад 35 тисяч порушень правил дорожнього руху.

«Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тисяч 762 події, відпрацьовано 5 тисяч 620. «Лідери перегонів»: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, водій отримає 3 штрафи», – цитує Авакова пресслужба МВС.

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.