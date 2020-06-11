За 10 днів автофіксації кількість порушень ПДР у Києві і області скоротилася вдвічі – МВС

За десять днів роботи системи автофіксації невідповідності правилам дорожнього руху кількість порушень знизилися удвічі, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Кількість порушень знизилась удвічі, сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень – підсумок 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській області», – повідомив Аваков.

Міністр закликав підтримувати «тренд безпеки на дорозі».

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Києва та області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.