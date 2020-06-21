Вибух у Києві: ДСНС повідомляє про одного загиблого, евакуація триває

На місці вибуху в житловому будинку в Києві виявили одного загиблого, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також уточнили адресу події: вулиця Соломії Крушельницької, 1/5.

«​Станом на 11:00 знайдено одну загиблу особу. Евакуйовано 21 особу. Деблоковано три особи та проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює 75 працівників ДСНС та, за попереднім повідомленням, поліцейські.

Вранці 21 червня ДСНС повідомила про вибух, ймовірно, газоповітряної суміші в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва.