Вибух у житловому будинку в Києві — відео з дрону

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів. Працівники «Київгазу» оперативно перекрили постачання газу до будинку в Дарницькому районі столиці після вибуху, повідомили в компанії. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину, деякі офіційні джерела повідомляють про двох. Радіо Свобода поговорило з мешканцями будинку про передумови та наслідки руйнувань.