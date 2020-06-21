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21 червня 2020, Київ 19:35
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Вибух у житловому будинку в Києві — відео з дрону

Вибух у житловому будинку в Києві — відео з дрону
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Вибух у житловому будинку в Києві — відео з дрону

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Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів. Працівники «Київгазу» оперативно перекрили постачання газу до будинку в Дарницькому районі столиці після вибуху, повідомили в компанії. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину, деякі офіційні джерела повідомляють про двох. Радіо Свобода поговорило з мешканцями будинку про передумови та наслідки руйнувань.

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