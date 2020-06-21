Аваков заявляє про обшуки в газорозподільній компанії, яка обслуговувала пошкоджений вибухом будинок

Поліція здійснює обшуки в газорозподільній компанії, що обслуговує будинок, де стався вибух вранці 21 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністра внутрішніх справ із посиланням на його голову Арсена Авакова.

«Національна поліція України наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Аваков повідомив, що зараз триває експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування.

«Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі. Буде цілодобове оточення поліцейських та гвардійців для захисту від мародерів», – заявляє він.

За даними МВС, на місці події наразі працює близько 500 правоохоронців.

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Раніше міністерство повідомило, що поліція розглядає дві версії причин вибуху в житловому будинку в Києві.

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину, деякі офіційні джерела повідомляють про двох.