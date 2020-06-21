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22 червня 2020, Київ 00:06
Новини | Події

Доля трьох людей після вибуху на Позняках залишається невідомою – Кличко

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух

Доля трьох людей після вибуху на Позняках залишається невідомою, повідомив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам на місці події.

«Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей», – сказав Кличко.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. Щонайменше три людини загинули.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.

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