Вибух у Києві: ДСНС повідомила про двох загиблих

Унаслідок вибуху в Києві загинули двоє людей, повідомило Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше в ДСНС заявляли про одну загиблу.

Рятувальники продовжують роботи на місці подій. Наразі встановлюють троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії причин вибуху в житловому будинку в Києві: вибух газу та вибуховий пристрій.