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21 червня 2020, Київ 19:37
Новини | Події

Вибух у Києві: ДСНС повідомила про двох загиблих

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів

Унаслідок вибуху в Києві загинули двоє людей, повідомило Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше в ДСНС заявляли про одну загиблу.

Рятувальники продовжують роботи на місці подій. Наразі встановлюють троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії причин вибуху в житловому будинку в Києві: вибух газу та вибуховий пристрій.

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