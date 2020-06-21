У «Київгазі» прокоментували вибух у житловому будинку

Працівники «Київгазу» оперативно перекрили постачання газу до будинку в Дарницькому районі столиці після вибуху, повідомили в компанії 21 червня.

«Бригада аварійної служби 104 виїхала негайно. Наші працівники оперативно перекрили постачання газу до будинку», – йдеться в заяві.

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Газорозподільна компанія наразі не називає конкретних причин вибуху. Зараз, за даними «Київгазу», на місці працюють рятувальники Державна служба з надзвичайних ситуацій, які розбирають завали.

«Затим на місці працюватиме експертна комісія. Причина цієї надзвичайної ситуації буде відома після заключень комісії», – повідомляють у пресслужбі.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, спілкуючись із журналістами, послався на те, що висновків «Київгазу» щодо причин вибуху наразі немає.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії причин вибуху в житловому будинку в Києві.

Вранці 21 червня в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який спричинив руйнування кількох поверхів. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину, деякі офіційні джерела повідомляють про двох.