Через дощ і вітер 112 населених пунктів лишилися без електрики – ДСНС

Населені пункти в п’яти областях залишилися без електропостачання через ускладення погодних умов, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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За даними служби, через спрацювання системи захисту ліній електропередач під час дощу та поривів вітру знеструмленими лишилися 112 населених пунктів у кількох областях, а саме:
- у Житомирській – 47
- Рівненській – 24
- Волинській – 17
- Хмельницька – 15
- Кіровоградській – 9
Крім того, через сильні дощі та вітер в Івано-Франківській, Кіровоградській та Чернівецькій областях впали 37 дерев, підтопило три підвальних приміщення та два подвір’я.
Вранці ДСНС повідомляла про знеструмлення 89 населених пунктів.
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