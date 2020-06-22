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22 червня 2020, Київ 10:46
Новини | Суспільство

Через дощ і вітер 112 населених пунктів лишилися без електрики – ДСНС

Також через сильні дощі та вітер в Івано-Франківській, Кіровоградській та Чернівецькій областях впали 37 дерев, підтопило три підвальних приміщення та два подвір’я

Населені пункти в п’яти областях залишилися без електропостачання через ускладення погодних умов, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними служби, через спрацювання системи захисту ліній електропередач під час дощу та поривів вітру знеструмленими лишилися 112 населених пунктів у кількох областях, а саме:

  • у Житомирській – 47
  • Рівненській – 24
  • Волинській – 17
  • Хмельницька – 15
  • Кіровоградській – 9

Крім того, через сильні дощі та вітер в Івано-Франківській, Кіровоградській та Чернівецькій областях впали 37 дерев, підтопило три підвальних приміщення та два подвір’я.

Вранці ДСНС повідомляла про знеструмлення 89 населених пунктів.

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