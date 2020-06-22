Через дощ і вітер 112 населених пунктів лишилися без електрики – ДСНС

Населені пункти в п’яти областях залишилися без електропостачання через ускладення погодних умов, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними служби, через спрацювання системи захисту ліній електропередач під час дощу та поривів вітру знеструмленими лишилися 112 населених пунктів у кількох областях, а саме:

у Житомирській – 47

Рівненській – 24

Волинській – 17

Хмельницька – 15

Кіровоградській – 9

Крім того, через сильні дощі та вітер в Івано-Франківській, Кіровоградській та Чернівецькій областях впали 37 дерев, підтопило три підвальних приміщення та два подвір’я.

Вранці ДСНС повідомляла про знеструмлення 89 населених пунктів.